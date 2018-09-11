GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/14.00)PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya \u00e7\u0131kacaks\u0131n"AK Parti MYK sonras\u0131 \u00d6mer \u00c7elik'ten ittifak ve af a\u00e7\u0131klamas\u0131CHP Sakarya \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Orhan Durmu\u015fo\u011flu evinde \u00f6l\u00fc bulundu
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