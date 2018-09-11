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GÜNDEM ÖZETİNE EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

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