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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 03:22 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek TESK Genel Kurulu'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak, ayrıca MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/12.30/12.45/13.30/14.30/16.30)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem GÜNDEM ÖZETİNE EK

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