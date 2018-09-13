GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek TESK Genel Kurulu'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak, ayrıca MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
(Ankara/11.00/12.30/12.45/13.30/14.30/16.30)
ABD korku içinde Florence kasırgasını bekliyor! 'Mike Tyson yumruğu gibi inecek!'
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
ABD'nin Kansas eyaletinde ağaçtan düşen çocuğun yüzünden giren şiş ensesinden çıktı!
Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum