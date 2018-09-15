HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 03:49 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket edecek.

(İstanbul/08.30)

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itirafAdnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf
Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varÇankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf

Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.