GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Temsilciler Meclisine seçilen Türkmen milletvekillerini kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00)
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