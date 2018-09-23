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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 06:05 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket edecek.

(İstanbul/10.00)

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Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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