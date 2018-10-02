GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, partisinin genel merkezinde Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı ile AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/13.30/14.30/16.00)

