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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 07:28 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, partisinin genel merkezinde Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı ile AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/13.30/14.30/16.00)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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