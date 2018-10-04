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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 01:12 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelecek, Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un kapanış konuşmasını yapacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/18.30)

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