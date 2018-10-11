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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 03:34 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00/15.00)

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