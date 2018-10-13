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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 06:52 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni ile Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Erciyes Üniversitesinin akademik yıl açılışına iştirak edecek.

(Kayseri/13.30/15.30/17.30)

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Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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