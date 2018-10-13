GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni ile Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Erciyes Üniversitesinin akademik yıl açılışına iştirak edecek.

(Kayseri/13.30/15.30/17.30)

