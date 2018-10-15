HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'na katılacak, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya Başbakanı Viorica Dancila’yı karşılayacak. Erdoğan ve Dancila, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.00/19.00/20.00/21.00)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
GÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralıGÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.