GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'na katılacak, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya Başbakanı Viorica Dancila’yı karşılayacak. Erdoğan ve Dancila, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.00/19.00/20.00/21.00)

