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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 01:14 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.45/14.00/16.00/18.00)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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