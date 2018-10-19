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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 06:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

(İzmir/11.00/14.30/16.00)

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