GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
(İzmir/11.00/14.30/16.00)
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