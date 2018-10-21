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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 00:59 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışını yapacak, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul edecek, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ikinci etabının açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.00/14.00/16.30)

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Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİNE EK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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