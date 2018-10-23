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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 01:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "İstanbul Photo Awards 2018" uluslararası fotoğraf yarışması sergisinin açılışı yapılacak.

(New York)

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BM gündem GÜNDEM ÖZETİNE EK İstanbul Photo Award 2018

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