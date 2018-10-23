GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.45/14.00/16.00/16.45/17.30/18.15)

