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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 01:40 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sempozyumun katılımcılarına yemek verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.00/14.00/16.00/17.00)

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