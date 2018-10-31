GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli Teknoloji Geli\u015ftirme Altyap\u0131lar\u0131 A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/13.30\/16.00)PARTNERAmber Heard yakt\u0131 ge\u00e7tiPolis oyun oynama bahanesiyle k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 kand\u0131rd\u0131! 7 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fa deh\u015feti ya\u015fatt\u0131G\u00fcnl\u00fck bur\u00e7 yorumlar\u0131: 31 Ekim \u00c7ar\u015famba \u0130rem Su'dan g\u00fcnl\u00fck bur\u00e7 yorumlar\u0131
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