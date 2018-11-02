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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 01:25 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

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