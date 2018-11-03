GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00/15.00/16.30)

