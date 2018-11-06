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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 00:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Batıkent Haydar Aliyev Ormanı'nda düzenlenecek "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programına katılacak.

(Ankara/11.45/13.00)

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