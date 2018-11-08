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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 05:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

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