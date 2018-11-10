GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'na katılacak, Ankara'dan Paris'e hareket edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

- Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve resepsiyona katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/08.45/11.00/14.30/Fransa)

