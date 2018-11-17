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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/18.30)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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