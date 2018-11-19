GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Kongre Merkezi'nde "T\u00fcrkAk\u0131m Projesi Deniz B\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn Tamamlanmas\u0131 T\u00f6reni"ne kat\u0131lacak, Mabeyn K\u00f6\u015fk\u00fc'nde Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\n(\u0130stanbul\/14.00\/15.30)PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla \u00e7\u00f6p atmaya \u00e7\u0131k\u0131nca...Zonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaral\u0131G\u00f6ren bir kere daha bakt\u0131! Yolun ortas\u0131na sandalye koydu
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