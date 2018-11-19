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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 02:00 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak, Mabeyn Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/15.30)

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