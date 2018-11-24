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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 00:29 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'ne, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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