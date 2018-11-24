GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde M\u00dcS\u0130AD EXPO Kapan\u0131\u015f T\u00f6reni'ne, Hali\u00e7 Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Ba\u015fkan\u0131 Adaylar\u0131n\u0131 Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/11.00\/14.00)Seksi y\u0131ld\u0131z \u00f6\u011fretmenli\u011fe soyunduUyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131s\u0131 su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131Troya Hazineleri belgeselinin galas\u0131 yap\u0131ld\u0131
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