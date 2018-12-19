HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 01:51 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldiBakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi
İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öfkenin böylesi! Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Kepçe operatörlerinin kavgası kanlı bitti!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Gökçek, Özhaseki'ye desteğini geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.