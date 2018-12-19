GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclt\u00fcr Sanat B\u00fcy\u00fck \u00d6d\u00fclleri T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(Ankara\/13.30)Ger\u00e7ek hali ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Ald\u0131\u011f\u0131 tehditlerin ard\u0131 arkas\u0131 kesilmiyorBakan Soylu gaziler ve yak\u0131nlar\u0131yla bir araya geldi\u0130stanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan d\u0131\u015far\u0131 f\u0131rlad\u0131!
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