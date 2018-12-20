GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde T\u00fcrkiye-\u0130ran Y\u00fcksek D\u00fczeyli \u0130\u015fbirli\u011fi Konseyi Be\u015finci Toplant\u0131s\u0131 ile \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde T\u00fcrkiye-\u0130ran \u0130\u015f Forumu'na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/11.00\/15.30)PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcsleri ile Hollywood\u2019a damga vurmu\u015f \u00fcnl\u00fclerGece yar\u0131s\u0131 ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Tonlarcas\u0131 yola sa\u00e7\u0131ld\u0131T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme!
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