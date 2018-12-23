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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 01:44 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu ile Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

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