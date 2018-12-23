GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, D\u0131\u015f Ekonomik \u0130li\u015fkiler Kurulu (DE\u0130K) 2018 Y\u0131l\u0131 Mali Genel Kurulu ile Arnavutk\u00f6y Toplu A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/12.00\/14.00)PARTNERSibel Can'\u0131n o\u011flu Emir gecelerde!Silivri'de yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcren itfaiye arac\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015fte \u00e7amura sapland\u0131Meteoroloji'den yeni uyar\u0131! Sabah saatlerine dikkat!
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