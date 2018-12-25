GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015facak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde \u00dcrd\u00fcn Ba\u015fbakan\u0131 ve Savunma Bakan\u0131 \u00d6mer er-Rezzaz'\u0131 kabul edecek.\n(Ankara\/11.45\/17.00)Piramitlerin tepesinde seks yapt\u0131larMersin'deki Noel ayininde bar\u0131\u015f i\u00e7in dua edildi\u0130stanbul'da hava ula\u015f\u0131m\u0131na lodos engeli
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