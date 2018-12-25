GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul edecek.

(Ankara/11.45/17.00)

