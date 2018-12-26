GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde T\u00dcB\u0130TAK ve T\u00dcBA \u00d6d\u00fclleri T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/13.00\/15.00)Manisa\u2019da tek g\u00f6zl\u00fc, burunsuz ve \u00e7enesiz do\u011fan buza\u011f\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar varB\u00f6yle ihbar etti: Birini hastaneye yollad\u0131m, di\u011ferleri yaral\u0131