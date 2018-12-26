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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

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