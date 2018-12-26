GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

