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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 01:04 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"na katılacak.

(Ankara/19.30)

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