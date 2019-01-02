GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Alt\u0131nda\u011f K\u00fclt\u00fcr Saray\u0131'nda "Yerel Se\u00e7im \u00d6ncesi Te\u015fkilat, Aday ve Aday Adaylar\u0131 Bulu\u015fma Program\u0131"na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/19.30)Buras\u0131 Diyarbak\u0131r! Sular \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Korkun\u00e7 kaza! Otomobil ikiye ayr\u0131ld\u0131: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var!Ka\u00e7ak kaz\u0131 yapt\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla 5 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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