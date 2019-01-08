GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015facak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplant\u0131lar\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.45\/15.00\/18.00)PARTNERMalezya kral\u0131n\u0131 tahtan indiren +18'lik g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerBursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l ve B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7elerinde e\u011fitime bir g\u00fcn ara verildiYSK karar\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131
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