GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u015eehit Recep Topalo\u011flu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Ba\u015fkan Adaylar\u0131n\u0131 Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak.\n(Kocaeli\/14.00)PARTNERBir kad\u0131n\u0131 seksi yapan \u015fey nedir? \u0130\u015fte en seksi kad\u0131nlar listesi\u0130stifa etmi\u015fti! 'Kasetli \u015fantaj'da fla\u015f geli\u015fmeFilistin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Mustafa: Ticaret ve turizm alan\u0131nda ili\u015fkileri geli\u015ftirmek istiyoruz (2)
Okuyucu Yorumları 0 yorum