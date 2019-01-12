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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 01:34 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00)

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ak parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK seçim

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