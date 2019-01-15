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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 06:44 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/14.00)

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