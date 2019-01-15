GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015facak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Kabine Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.45\/14.00)K\u00f6t\u00fc haber! Bu telefonu kullananlar art\u0131k WhatsApp kullanamayacak!Erdo\u011fan'\u0131n imzas\u0131yla yay\u0131mland\u0131! Art\u0131k \u00fccretsiz olacak!Rus voleybolcular olay sonras\u0131 \u015foka girdi!
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