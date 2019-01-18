GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ABD'li senat\u00f6r Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tareck El Aissami'yi ayr\u0131 ayr\u0131 kabul edecek.\n(Ankara\/14.30\/17.00)PARTNERA\u015fk\u0131n ya\u015f engeline tak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcnl\u00fc \u00e7iftlerAlzheimer hastas\u0131, 100 ya\u015f\u0131ndaki annesini \u00f6ld\u00fcrd\u00fcEkrem \u0130mamo\u011flu: Bu \u015fehrin 1 Nisan'dan itibaren vefal\u0131 bir belediye ba\u015fkan\u0131 olacak
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