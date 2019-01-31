GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00)
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