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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 07:14 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.00)

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