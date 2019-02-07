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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 01:03 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/19.30)

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