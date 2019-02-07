GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/19.30)
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum