GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/14.00)
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