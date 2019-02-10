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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 00:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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