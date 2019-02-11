GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00/15.00/18.00)
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