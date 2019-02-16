GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Selimiye Meydan\u0131'nda Edirne Mitingi'nde konu\u015facak.\n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kay\u0131\u015fda\u011f\u0131 Caddesi'nde Ata\u015fehir \u0130l\u00e7e Mitingi'nde halka hitap edecek.\n(Edirne\/13.00\/\u0130stanbul\/15.30)PARTNERDe\u011feri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli\u2019ye ta\u015f\u0131nd\u0131Kastamonu'da uyu\u015fturucu operasyonu\u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun Ka\u015f ziyareti ba\u015flad\u0131
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