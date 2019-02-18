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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 01:22 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Burdur/13.00/Isparta/15.00)

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