GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
(Burdur/13.00/Isparta/15.00)
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