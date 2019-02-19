HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 02:44 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

Buraya giden gün batmada geri dönmüyorBuraya giden gün batmada geri dönmüyor
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

2 aylık Suriyeli bebeğin korkunç ölümü! Yanarak can verdi!

2 aylık Suriyeli bebeğin korkunç ölümü!

İstanbul'da can pazarı! İtfaiye ekipleri seferber oldu!

İstanbul'da can pazarı!

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Reina katliamı davasında flaş karar!

Reina katliamı davasında flaş karar!

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.