GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, K\u0131\u015fla Gen\u00e7lik Merkezi ve Fethiye Be\u015fkaza Meydan\u0131'nda d\u00fczenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.\n(Mu\u011fla\/14.00\/16.00)PARTNER Buraya hi\u00e7 ya\u011fmur ya\u011fm\u0131yorDikkat! Meteoroloji'den pe\u015f pe\u015fe uyar\u0131larCumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Top\u00e7u: \u201cT\u00fcrkiye Balkanlar\u2019daki bar\u0131\u015f ve istikrar\u0131n devam\u0131 i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7abay\u0131 g\u00f6steriyor\u201d
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