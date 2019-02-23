GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Beyo\u011flu Camikebir'de Tersane \u0130stanbul Temel Atma T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, M\u00fcft\u00fcl\u00fck Meydan\u0131'nda d\u00fczenlenecek mitingde halka hitap edecek.\n(\u0130stanbul\/11.00\/Kahramanmara\u015f\/14.00)PARTNERA\u015fk bitti ama izi kald\u0131Beyin \u00f6l\u00fcm\u00fc ger\u00e7ekle\u015fen hastan\u0131n organlar\u0131, 3 ki\u015fiye hayat verecekKADEM\u2019in 46. temsilcili\u011fi Bayburt\u2019ta a\u00e7\u0131ld\u0131
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