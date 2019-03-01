GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ardahan'da d\u00fczenlenecek mitingde halka hitap edecek, Artvin'de toplu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131lacak.\n(Ardahan\/13.00\/Artvin\/16.00) Devlet hastanesinde b\u00fcy\u00fck skandal! Bir anda ekrana \u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yans\u0131d\u0131 ki..."T\u00fcrkiye'yi d\u00fcnyan\u0131n merkezi haline getirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz"Doha'da Kud\u00fcsl\u00fc kad\u0131nlara destek sergisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum