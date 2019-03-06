GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde "T\u00fcrkiye'nin En B\u00fcy\u00fck \u00c7ift\u00e7i Ailesi Milletin Evinde" program\u0131na kat\u0131lacak, Malatya'da d\u00fczenlenecek mitingde halka hitap edecek.\n(Ankara\/11.00\/Malatya\/14.30)PARTNER'Sen ne ya\u015fad\u0131n da bu hale geldin?'Cem Uzan'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 g\u00fcndem oldu: D\u00f6necem T\u00fcrkiyemAlkoll\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc refl\u00fcje dald\u0131!
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