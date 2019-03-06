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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/Malatya/14.30)

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