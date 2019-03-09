GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Elaz\u0131\u011f ve Diyarbak\u0131r'da d\u00fczenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, T\u00fcrkiye Gen\u00e7lik Vakf\u0131 (T\u00dcGVA) 5. Gen\u00e7lik Bulu\u015fmas\u0131'na kat\u0131lacak.\n(Elaz\u0131\u011f\/12.30\/Diyarbak\u0131r\/16.00\/19.00)En az yakan SUV modelleri 2019TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop\u2019tan \u2019dolar\u2019 a\u00e7\u0131klamas\u0131M\u0131s\u0131rl\u0131lar Kona\u011f\u0131, konukevi olarak hizmet vermeye ba\u015flad\u0131
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