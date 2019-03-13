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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 01:58 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ve Gölbaşı'nda toplu açılış törenlerine katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına iştirak edecek.

(Ankara/12.30/15.00/19.00)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem Recep Tayyip Erdoğan

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