GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Pursaklar ve G\u00f6lba\u015f\u0131'nda toplu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renlerine kat\u0131lacak, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'ndeki 5. Uluslararas\u0131 \u0130yilik \u00d6d\u00fclleri program\u0131na i\u015ftirak edecek.\n(Ankara\/12.30\/15.00\/19.00)PARTNERDikkat! \u00c7ok s\u0131k kabus g\u00f6r\u00fcyorsan\u0131z...\u00dcvey babas\u0131n\u0131 bu hale getirmi\u015fti! Kendisini b\u00f6yle savunduBakan Kasapo\u011flu\u2019na K\u0131z\u0131ltepe\u2019de co\u015fkulu kar\u015f\u0131lama
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