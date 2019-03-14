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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 02:57 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

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Anahtar Kelimeler:
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