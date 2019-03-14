GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bilkent \u015eehir Hastanesi A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, Yenimahalle'de d\u00fczenlenecek mitingde halka hitap edecek.\n(Ankara\/11.30\/14.00) \u0130hanetle tan\u0131nd\u0131! Jordyn Woods\u2019un estetiksiz hali olay olduCanikli: ABD Ba\u015fkan\u0131 i\u015fi g\u00fcc\u00fc b\u0131rakm\u0131\u015f T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik tweet at\u0131yorTaksim'de korkun\u00e7 olay! Pe\u015f pe\u015fe atlad\u0131lar!
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